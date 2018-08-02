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Финал конкурса «Верный друг» АрМИ-2018 перенесли из-за жары
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Финал конкурса «Верный друг» АрМИ-2018 перенесли из-за жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Судейская коллегия конкурса военных кинологов «Верный друг» АрМИ-2018 перенесла время проведения финального этапа упражнения «Дог-биатлон» из-за жаркой погоды, негативно сказывающейся на самочувствии собак, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-центра конкурса.
Ранее сообщалось, что жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные: днем 4 августа температура воздуха составит около +27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до +13-18 градусов, а днем составит +23-25 градусов. Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности.
"Решением судейской коллегии конкурса военных кинологов «Верный друг» в связи с установившейся жаркой погодой в Московской области заключительный этап упражнения «Дог-биатлон» перенесен с запланированного старта 4 августа в 10.00 на 7.00", — сказал он.
Как отметили в пресс-центре, за собаками, участвующими в конкурсе, ведется ветеринарный контроль, им обеспечены обильное питье и водные процедуры.
"Во время прохождения конкурса и в вольерах за собаками наблюдают ветеринары, если состояние собаки ухудшается, ее отправляют в лазарет. Из-за жары мы даем собакам много пить и поливаем их водой", — добавили в пресс-центре.
Третий международный конкурс военных кинологов «Верный друг» проходит с 28 июля по 5 августа в рамках АрМИ-2018 в 470 учебном центре служебного собаководства вооруженных сил России. В нем принимают участие восемь команд из семи стран, свое мастерство показывают около 30 лучших кинологических расчетов.
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