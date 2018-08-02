Московские спасатели перешли на усиленный режим работы из‑за жары

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) перешли на усиленный режим работы из-за жаркой погоды, в 2018 году для обеспечения безопасности дополнительно привлекаются пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В особо жаркий период, 2-3 августа, Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах переводится на усиленный режим, в соответствии с которым ежесуточно на дежурстве будет находиться в среднем 100-110 спасателей и до 150 единиц плавсредств», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этом году для обеспечения безопасности дополнительно привлекаются пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения. В особо жаркое время — при достижении температуры воздуха плюс 25 градусов и выше — пожарно-спасательные расчеты направляются в зоны отдыха. В жару на водные объекты направляется 39 расчетов общей численностью 200 человек.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары. По прогнозу синоптиков, в столице воздух прогреется до 30-32 градусов.

Жителям порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.