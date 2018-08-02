Высокая пожароопасность в лесах установилась в Нижегородской области

Фото pixabay.comВысокая пожароопасность в лесах установилась в Нижегородской области В связи с повышением температуры воздуха и отсутствием осадков на территории Нижегородской области установилась высокая пожарная опасность в лесах. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

На сегодняшний день 4-й класс пожароопасности лесов отмечен на всей территории Сергачского района.

Частично 4-й класс пожароопасности лесов отмечен в 16 муниципальных образованиях: г.о.г. Первомайск, г.о.г. Шахунья , Большеболдинский, Бутурлинский, Ветлужский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Починковский, Сеченовский, Спасский, Уренский, Шатковский районы.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области напоминает, что при наступлении 4-го класса пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов.