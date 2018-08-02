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Высокая пожароопасность в лесах установилась в Нижегородской области
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Высокая пожароопасность в лесах установилась в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото pixabay.comВысокая пожароопасность в лесах установилась в Нижегородской областиВ связи с повышением температуры воздуха и отсутствием осадков на территории Нижегородской области установилась высокая пожарная опасность в лесах. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.
На сегодняшний день 4-й класс пожароопасности лесов отмечен на всей территории Сергачского района.
Частично 4-й класс пожароопасности лесов отмечен в 16 муниципальных образованиях: г.о.г. Первомайск, г.о.г. Шахунья, Большеболдинский, Бутурлинский, Ветлужский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Починковский, Сеченовский, Спасский, Уренский, Шатковский районы.
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области напоминает, что при наступлении 4-го класса пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов.
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