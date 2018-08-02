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СМИ КНДР призвали страну к борьбе с засухой
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СМИ КНДР призвали страну к борьбе с засухой 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пхеньян, 2 августа /Синьхуа/ — Официальная газета ЦК Трудовой партии Кореи «Нодон синмун» 2 августа опубликовала редакционную статью с призывом к единодушной борьбе с высокой температурой и засухой.
В статье говорится, что, согласно данным гидрометеорологического бюро КНДР, с третьей декады июля наблюдаемые значения температуры воздуха держутся на отметках в 35-40 градусов — это рекордный уровень за всю историю метеорологических наблюдений. Ситуация осложняется отсутствием осадков. По всей вероятности, высокая температура воздуха продержится и в ближайшие дни.
Отмечается, что в результате высокой температуры воздуха и засухи в провинциях Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто пострадали такие сельскохозяйственные культуры, как поливной рис, кукуруза и др. Борьба с высокой температурой и засухой становится актуальной и неотложной задачей, так как от нее зависит достижение годовых целей по производству зерна и обеспечению народного благополучия.
На страницах газеты также напечатаны многочисленные статьи, рассказывающие о конкретных мерах и опыте местных властей по борьбе с жарой и засухой.
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