СМИ КНДР призвали страну к борьбе с засухой

Пхеньян , 2 августа / Синьхуа / — Официальная газета ЦК Трудовой партии Кореи «Нодон синмун» 2 августа опубликовала редакционную статью с призывом к единодушной борьбе с высокой температурой и засухой.

В статье говорится, что, согласно данным гидрометеорологического бюро КНДР, с третьей декады июля наблюдаемые значения температуры воздуха держутся на отметках в 35-40 градусов — это рекордный уровень за всю историю метеорологических наблюдений. Ситуация осложняется отсутствием осадков. По всей вероятности, высокая температура воздуха продержится и в ближайшие дни.

Отмечается, что в результате высокой температуры воздуха и засухи в провинциях Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто пострадали такие сельскохозяйственные культуры, как поливной рис, кукуруза и др. Борьба с высокой температурой и засухой становится актуальной и неотложной задачей, так как от нее зависит достижение годовых целей по производству зерна и обеспечению народного благополучия.

На страницах газеты также напечатаны многочисленные статьи, рассказывающие о конкретных мерах и опыте местных властей по борьбе с жарой и засухой.