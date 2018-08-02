В Рязанской области в ближайшие два дня сохранится жара

Рязанский МЧС предупреждает жителей области о сильной жаре. По информации ФГБУ «ЦГМС», днем 3 и 4 августа на территории Рязанской области сохранится жара (+30, +32ºС), сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В пятницу, 03 августа, по прогнозам синоптиков, в рязанском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью +13.. +18ºС, днём +26.. +31ºС (местами жара). Атмосферно давление: 747-751 мм. рт. ст. Влажность воздуха: 36-80%.