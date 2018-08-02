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Спасатели на водоемах перешли на усиленный режим работы из-за жары в Москве
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Спасатели на водоемах перешли на усиленный режим работы из-за жары в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сотрудники ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС) перешли на усиленный режим работы из-за жаркой погоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
«В особо жаркий период, 2-3 августа, Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах переводится на усиленный режим, в соответствии с которым ежесуточно на дежурстве будет находиться в среднем 100-110 спасателей и до 150 единиц плавсредств», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что в этом году для обеспечения безопасности дополнительно привлекаются пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения. В особо жаркое время — при достижении температуры воздуха плюс 25 градусов и выше — пожарно-спасательные расчеты направляются в зоны отдыха. В жару на водные объекты направляется 39 расчетов общей численностью 200 человек.
В четверг, 2 августа, столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре до 32 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, 3 августа температура воздуха в Москве будет достигать 28-30 градусов.
Агентство «Москва»: последние новости
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