Спасатели на водоемах перешли на усиленный режим работы из-за жары в Москве

Сотрудники ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС) перешли на усиленный режим работы из-за жаркой погоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«В особо жаркий период, 2-3 августа, Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах переводится на усиленный режим, в соответствии с которым ежесуточно на дежурстве будет находиться в среднем 100-110 спасателей и до 150 единиц плавсредств», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в этом году для обеспечения безопасности дополнительно привлекаются пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения. В особо жаркое время — при достижении температуры воздуха плюс 25 градусов и выше — пожарно-спасательные расчеты направляются в зоны отдыха. В жару на водные объекты направляется 39 расчетов общей численностью 200 человек.