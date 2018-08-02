Синоптик потерял сознание из-за аномальной жары 

Британский синоптик Марк Маккарти упал в обморок в прямом эфире. В этот момент он рассказывал зрителям об аномальной жаре, которая обрушилась на часть Великобритании.
За секунду до падения мужчина почувствовал недомогание, после чего извинился перед зрителями и коллегами и рухнул на пол.
Ведущая новостей во время эфира спросила Маккарти, всё ли с ним в порядке, на что тот ответил утвердительно и потерял сознание. Помощь синоптику оказали врачи скорой помощи.
Позднее он рассказал, что хорошо себя чувствует, а также извинился за случившееся. Однако редакторы канала подчеркнули, что извинения не нужны, так как в эфире может произойти что угодно.
Ранее News.ru писал, что московское управление ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение в столице из-за жаркой погоды.