Синоптик потерял сознание из-за аномальной жары

Британский синоптик Марк Маккарти упал в обморок в прямом эфире. В этот момент он рассказывал зрителям об аномальной жаре, которая обрушилась на часть Великобритании

За секунду до падения мужчина почувствовал недомогание, после чего извинился перед зрителями и коллегами и рухнул на пол.

Ведущая новостей во время эфира спросила Маккарти, всё ли с ним в порядке, на что тот ответил утвердительно и потерял сознание. Помощь синоптику оказали врачи скорой помощи.

Позднее он рассказал, что хорошо себя чувствует, а также извинился за случившееся. Однако редакторы канала подчеркнули, что извинения не нужны, так как в эфире может произойти что угодно.