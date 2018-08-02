Ещё
Синоптик потерял сознание из-за аномальной жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптик потерял сознание из-за аномальной жары 

News.ru 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Британский синоптик Марк Маккарти упал в обморок в прямом эфире. В этот момент он рассказывал зрителям об аномальной жаре, которая обрушилась на часть Великобритании.
За секунду до падения мужчина почувствовал недомогание, после чего извинился перед зрителями и коллегами и рухнул на пол.
Ведущая новостей во время эфира спросила Маккарти, всё ли с ним в порядке, на что тот ответил утвердительно и потерял сознание. Помощь синоптику оказали врачи скорой помощи.
Позднее он рассказал, что хорошо себя чувствует, а также извинился за случившееся. Однако редакторы канала подчеркнули, что извинения не нужны, так как в эфире может произойти что угодно.
Ранее News.ru писал, что московское управление ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение в столице из-за жаркой погоды.
News.ru: последние новости
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары В Италии из-за жары введён наивысший уровень угрозы Кульминация лета наступила в Москве
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить168
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью787
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня7
Россия предупредила Армению о серьезном наказании511
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем6
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение