Исследование: Спрос на тельняшки и береты в Москве резко повысился накануне Дня ВДВ

Покупательский спрос на элементы экипировки воздушно-десантных войск резко вырос в преддверии Дня ВДВ, который отмечают 2 августа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сайта объявлений Avito.

«Каждый десантник, как правило, отмечает день ВДВ в собственной форме, но их друзья и близкие тоже желают разделить с ними праздник, что, вероятно, обусловливает взрывной рост интереса к тематическим товарам. В первый день августа интерес к самому отличительному элементу экипировки этого рода войск — голубому берету — вырос почти в три раза (по сравнению с 1 июля — прим. Агентства «Москва», а на тельняшки — в семь раз», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе сервиса добавили, что повышение спроса на данные товары также отмечается перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.