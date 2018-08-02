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Исследование: Спрос на тельняшки и береты в Москве резко повысился накануне Дня ВДВ
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Исследование: Спрос на тельняшки и береты в Москве резко повысился накануне Дня ВДВ 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Покупательский спрос на элементы экипировки воздушно-десантных войск резко вырос в преддверии Дня ВДВ, который отмечают 2 августа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сайта объявлений Avito.
«Каждый десантник, как правило, отмечает день ВДВ в собственной форме, но их друзья и близкие тоже желают разделить с ними праздник, что, вероятно, обусловливает взрывной рост интереса к тематическим товарам. В первый день августа интерес к самому отличительному элементу экипировки этого рода войск — голубому берету — вырос почти в три раза (по сравнению с 1 июля — прим. Агентства «Москва», а на тельняшки — в семь раз», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе сервиса добавили, что повышение спроса на данные товары также отмечается перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Наиболее активно, согласно данным Avito, экипировкой ВДВ интересуются в Москве и Санкт-Петербурге.
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