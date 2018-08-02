Уборочная кампания в Подмосковье идет в штатном режиме, несмотря на жару

Подмосковье установилась сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса, что на 6-7 градусов выше климатической нормы для начала августа, но она никак не сказывается на уборочной кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Погода, это тот фактор, от которого аграрии зависят на все 100%. Но жара никак не повлияла на урожай и ход его уборки в Московской области. Наоборот, такая температура благоприятно сказывается на уборочной кампании. Она оптимальна для роста и развития сельскохозяйственных культур, для продовольственных, семенных и фуражных качеств зерна. В результате урожайность и валовый сбор озимых, ранних зерновых и зернобобовых культур выше по сравнению с прошлым годом», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

По словам министра, в семи муниципальных образованиях области начата активная уборка урожая.

«Зерновой клин убран, по оперативной информации, с площади более 6 тысячи гектаров. Валовый сбор зерна составил более 18 тысяч тонн. Средняя урожайность 31,4 центнера с гектара», — отметил Разин.

Министр добавил, что сельскохозяйственные работы по уборке урожая в Московской области продолжаются в штатном режиме.