В КНДР зафиксировали температурный рекорд

Национальный температурный рекорд зафиксирован в КНДР , официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон Синмун" призвала всех жителей страны выйти на борьбу с последствиями, чтобы не допустить негативный эффект погоды для сельского хозяйства.

"По данным метеобюро, в последнюю декаду июля и до настоящего времени температура воздуха превысила 35 градусов, достигнув рекордной за историю наблюдений отметки в 40 градусов, во многих районах не идут дожди, ожидается, что жара сохранится во всех районах страны еще несколько дней", — говорится в публикации газеты.

В условиях экстремальной жары и засухи начал страдать урожай риса и зерновых на сельскохозяйственных угодьях в провинциях Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто.

Как отмечает издание, текущая ситуация требует, чтобы "вся страна как один человек вышла на борьбу для предотвращения негативных последствий" погодных условий. В материале содержится призыв к жителям сел и городов, армии и работникам сельского хозяйства приложить усилия в борьбе по предотвращению ущерба от жары.