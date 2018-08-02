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В КНДР зафиксировали температурный рекорд 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальный температурный рекорд зафиксирован в КНДР, официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон Синмун" призвала всех жителей страны выйти на борьбу с последствиями, чтобы не допустить негативный эффект погоды для сельского хозяйства.
"По данным метеобюро, в последнюю декаду июля и до настоящего времени температура воздуха превысила 35 градусов, достигнув рекордной за историю наблюдений отметки в 40 градусов, во многих районах не идут дожди, ожидается, что жара сохранится во всех районах страны еще несколько дней", — говорится в публикации газеты.
В условиях экстремальной жары и засухи начал страдать урожай риса и зерновых на сельскохозяйственных угодьях в провинциях Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто.
Как отмечает издание, текущая ситуация требует, чтобы "вся страна как один человек вышла на борьбу для предотвращения негативных последствий" погодных условий. В материале содержится призыв к жителям сел и городов, армии и работникам сельского хозяйства приложить усилия в борьбе по предотвращению ущерба от жары.
"Невиданная ранее жара хоть и является крупнейшим стихийным бедствием, но все же не является непреодолимым препятствием", — отмечается в публикации.
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