В России из-за жары увеличилось потребление электроэнергии

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Сложившаяся в июле жара привела к росту потребления электроэнергии в России на 3,3% в годовом выражении, до 80,8 миллиарда кВт.ч, темпы прироста оказались в 3,7 раза выше, чем в июле 2017 года, свидетельствуют данные Системного оператора Единой энергосистемы страны (СО ЕЭС).

По итогам января-июля 2018 года благодаря летней жаре и холодам в феврале-апреле потребление электроэнергии в России увеличилось на 2%, до 623,2 миллиарда кВт.ч.

Погода является одним из основных факторов, влияющих на потребление и производство электроэнергии: в холода энергия требует для поддержания тепла, в жару — для охлаждения. Максимальные значения потребления из-за этого складываются зимой и летом, их так и называют — зимние и летние максимумы.

Этим летом 29 июня при среднесуточной температуре в 21,4 градуса Цельсия в ЕЭС России был установлен новый летний рекорд потребления мощности — 119 тысяч МВт. Это на 1,2% выше предыдущего максимума, зафиксированного 7 августа 2017 года. В целом в стране пока зима все же «влиятельнее» и абсолютный рекорд потребления является зимним, он был достигнут 21 декабря 2012 года в 10.00 мск при среднесуточной температуре минус 22,5 градуса Цельсия и составляет 157,4 тысячи МВт.

Вся энергосистема страны делится на семь объединенных энергосистем. Энергосистема Юга в июле 2018 года стала лидером по росту потребления электроэнергии, который составил 9,3% в годовом выражении. Хотя это все же ниже прошлогоднего прироста в 10,3%. В июле 2018 года также значительное увеличение энергопотребления показали энергосистемы Востока (рост на 6% против 2,3% годом ранее) и Средней Волги (рост на 5,9% против 1,8% годом ранее).

Производство электроэнергии в России в целом в январе-июле увеличилось на 1,7%, до 628,9 миллиарда кВт.ч, в июле — на 3,1%, до 81,8 миллиарда кВт.ч. В Единой энергосистеме, в которую не входят изолированные энергорайоны РФ, потребление электроэнергии за семь месяцев увеличилось на 1,9%, до 611,2 миллиарда кВт.ч, в июле — на 3,2%, до 79,4 миллиарда кВт.ч. Производство энергии за семь месяцев выросло на 1,6%, до 616,8 миллиарда кВт.ч, в июле — на 3%, до 80,4%.

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