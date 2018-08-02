Катастрофический август: жара и паводки сводят планету с ума

Катастрофический август: на одном конце планеты изнывают от жары, на другом — готовятся к масштабному половодью и спасаются от песчаных бурь. Корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Дюжикова — об августе, который надо пережить.

Один из городов китайской провинции Цинхай стал похож на декорации из фильма ужасов. По северо-западу страны прошлась песчаная буря. Штормовой ветер вырвал деревья с корнем. О жертвах пока не сообщается. Регион приходит в себя после стихии.

На других континентах — последствия капризов природы куда страшнее. Повсюду погода ставит температурные рекорды. В Мексике от жары погибли 73 человека. Десятки людей получают тепловые удары в Японии Южной Корее . Изнывает и Европа. В Германии засуха несет убытки фермерам, а города превратились в сауны. Однако работать все равно приходится, хотя и в более щадящем режиме.

«Мы все получили предписание — нужно делать больше перерывов в работе. А начинать рабочий день нужно как можно раньше, чтобы закончить к полудню», — рассказал рабочий Михаэль Берггольц.

Не покладая лап, трудятся и служебные собаки. Но чтобы эти лапы не обжег раскаленный асфальт, в Австрии кинологи надели на животных кеды. 36 градусов в тени — вот и приходится вышагивать в непривычном обмундировании.

Погода не дает расслабиться и россиянам. Житель Хабаровского края устал от городского зноя и переселился на дачу. А там вдруг началось подтопление. Уровень воды дошел до первого этажа дома. Но мужчина не собирается покидать свои угодья и отсиживается на верхнем этаже.

«Ну, у меня продукты есть, газ есть, что мне еще? Воды накачал себе Уезжать не хочу! Я из города уехал», — говорит Владимир Ширяев

Не помогли и уговоры сотрудников МЧС . У тех работы прибавилось. Они регулярно обходят территорию и следят за уровнем воды. По прогнозам, он может подняться до полуметра.

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