На Средний Урал надвигаются сильные дожди и грозы

Спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности, ограничить работы на открытом воздухе, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, отказаться от прогулок по лесу и не пользоваться мобильными телефонами во время грозы.

Тем, кто в непогоду окажется в дороге, следует найти укрытие — кафе или автозаправку — и переждать ураган там. Если сделать это невозможно, рекомендуется остановить автомобиль на обочине, включить световую сигнализацию и не начинать движение до улучшения погоды.