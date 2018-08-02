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На Средний Урал надвигаются сильные дожди и грозы
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Россия предупредила Армению о серьезном наказании

На Средний Урал надвигаются сильные дожди и грозы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области 3 августа ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 22 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности, ограничить работы на открытом воздухе, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, отказаться от прогулок по лесу и не пользоваться мобильными телефонами во время грозы.
Тем, кто в непогоду окажется в дороге, следует найти укрытие — кафе или автозаправку — и переждать ураган там. Если сделать это невозможно, рекомендуется остановить автомобиль на обочине, включить световую сигнализацию и не начинать движение до улучшения погоды.
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