В Госдуме поддержали идею сократить рабочий день сотрудников в жару

Ранее синоптики прогнозировали, что тридцатиградусная жара вновь вернется в Москву с середины текущей недели, при этом ветер в столице будет слабым. Роспотребнадзор в свою очередь рекомендовал сокращать рабочий день сотрудников на один час, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары, при повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор дает, безусловно, правильные рекомендации. Сокращение рабочего времени на один час не принесет значительных убытков бизнесу, а здоровье сотрудников сохранит. Кроме того, не нужно забывать про обязательные для всех работодателей санитарные нормы, регламентирующие продолжительность рабочего дня при высоких температурах", — сказал Огуль РИА Новости.

Депутат напомнил, что действующие санитарные нормы предписывают сокращение рабочего дня при отклонении температуры воздуха в рабочем помещении. Он пояснил, что показатели микроклимата на рабочем месте должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека и поддержание оптимального теплового состояния его организма. В первую очередь, по его словам, это касается работников заводов и предприятий общественного питания.

"Кто-то скажет, что эти нормативы не актуальны для работников офисов, в которых сплит-системы поддерживают невысокую температуру. Но дело не только в температуре воздуха внутри помещений. Значительный перепад температуры офис-улица тоже губительно сказывается на здоровье человека. Кроме того, служащим надо еще добраться до работы и с работы по летней жаре, когда даже поездка в автомобиле не может быть комфортной, не говоря уже об общественном транспорте или пешем способе передвижения", — добавил парламентарий.