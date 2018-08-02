На Югру надвигается шторм!

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 августа на территории округа и в Ханты-Мансийске ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, усиление ветра до 24 м/с.

Главное управление МЧС России по Югре рекомендует населению соблюдать меры безопасности с учетом погодных условий.

В столице Югры ожидается до + 15 тепла. Пройдут дожди, говорят метеорологи.

При ухудшении погодных условий (сильного ветра и снижения видимости) водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций.

Во время усиления ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Находясь на улице, старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.