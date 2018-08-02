Ещё
На Югру надвигается шторм!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Россия предупредила Армению о серьезном наказании

На Югру надвигается шторм! 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 августа на территории округа и в Ханты-Мансийске ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, усиление ветра до 24 м/с.
Главное управление МЧС России по Югре рекомендует населению соблюдать меры безопасности с учетом погодных условий.
В столице Югры ожидается до + 15 тепла. Пройдут дожди, говорят метеорологи.
При ухудшении погодных условий (сильного ветра и снижения видимости) водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций.
Во время усиления ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Находясь на улице, старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
АиФ Югра: последние новости
Какая погода будет в Югре в августе? Лето прошло. Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Югре Лето закончилось? С 1 августа в Югре сильно похолодает
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Мартынов9
Россия предупредила Армению о серьезном наказании136
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор207
Умер Юрий Мартынов2
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение