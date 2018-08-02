День ВДВ в Парке Горького: встречи, песни и фонтаны

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . В московском Парке имени Горького в самом разгаре празднование Дня Воздушно-десантных войск: десантники вместе с семьями фотографируются, поют песни в тени деревьев и традиционно купаются в фонтанах.

Место встречи

На улицах в районе метро «Парк культуры» в Москве с утра было многолюдно, среди прохожих немало людей в тельняшках и голубых беретах, многие шли с семьями, с маленькими детьми. Некоторые малыши тоже в форменной одежде. Вот отец-десантник на Крымском мосту везет в коляске дочку — на ней тоже голубой берет.

Около входа в Парк Горького десантники с друзьями и семьями фотографируются на память.

Александр пришел на празднование с женой и сыном. Он говорит, что заранее обсуждает с сослуживцами время и место встречи в день праздника.

"Остальные, кто не успел обсудить вчера-позавчера — дела там, работа, может, — конечно, просто так приходят. Все радуемся, все празднуем, вспоминаем какие-то проблемы, заботы, хлопоты, старые, былые времена", — рассказывает Александр.

Традиции на День ВДВ тоже есть, но соблюдать их сейчас особо не дают, смеется Александр. «Но некоторые купаются в фонтанах, как вы знаете, и бьют друг друга бутылками об голову», — с улыбкой отмечает он.

Купания в фонтане

Тем не менее, именно у фонтана наблюдается самое большое скопление людей в Парке Горького.

Первыми купаться полезли дети, которые сразу заявили — вода хорошая. Ближе к полудню, когда температура воздуха приблизилась к отметке в 30°С, к ним присоединились и сами десантники. Кто-то просто зачерпывал воду и умывал ей лицо, кто-то решил по-настоящему поплавать, а трое друзей добрались до самого сердца фонтана, где с криком «За ВДВ!» водрузили свой небесно-голубой флаг.

Также нашлись и прохожие, не имеющие отношения к воздушным войскам, которые пришли в парк просто погулять, и, вдохновившись атмосферой праздника, тоже решили искупаться. В основном это были дети, а взрослые вовсе не возражали.

Безопасность под контролем

Гуляния десантников на данный момент проходят мирно. Они купаются, фотографируются, слушают и поют песни в тему дня. «Ты не бойся синевы, не утонешь», — распевает группа сослуживцев на газоне в тени деревьев.

Их перебивает голос, громко объявляющий в микрофон о начале концертной программы.

Безопасность отдыхающих контролируют сотрудники полиции, стоящие неподалеку от фонтана. Однако пока они не вмешиваются в ход празднования.