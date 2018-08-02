Спасаемся от жары: самые комфортные пляжи Москвы и Подмосковья

Погода продолжает испытывать москвичей на прочность. 2 августа температура может подняться до 31 градуса, и горожане ищут спасения у воды. «ВМ» рассказывает о самых лучших местах для купания.

Этим летом в столице действует 8 зон отдыха у воды с купанием — это те места у водоемов, которые обследовали спасатели и санэпидслужба. На таких пляжах постоянно дежурят спасатели.

Самым популярным местом для купания остается Серебряный бор. Пляж № 3 — самый большой в Москве — порядка 10 гектар. Он обеспечен всей необходимой инфраструктурой: можно взять в прокат зонтики, покататься на катамаранах, поиграть в волейбол или настольный теннис, перекусить в кафе.

По соседству находится пляж № 2 — который, конечно, уступает по размерам, но также является весьма приятным местом для отдыха. На его территории даже есть мини-зоопарк и игровая зона, поэтому детям скучно не будет.

В жару нужно внимательно следить за своим организмом, в особенности во время отдыха на пляже.

— Если вы решили позагорать, нужно убедиться, что ваше давление в норме и вы выполнили все назначения своего врача, приняли нужные вам лекарства, а также обеспечены водой, — отметил главный внештатный терапевт Москвы Григорий Арутюнов.

Лучшее время для отдыха на пляже — это либо раннее утро, либо вечер, когда солнце не такое активное. После 11 часов утра лучше спрятаться в тень и спасаться от жары в прохладных парках или у фонтанов.