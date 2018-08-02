Ещё
Долина Смерти побила рекорд жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долина Смерти побила рекорд жары 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Метеорологи из Национальной службы погоды в Лас-Вегасе (США) зафиксировали новый температурный рекорд в знаменитой Долине Смерти, июль в которой стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Как сообщает The Associated Press, средняя температура месяца составила 42,28 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2017 года, когда средняя температура составила 41,89 градуса. А до этого самым жарким считался июль 1917 года — в среднем 41,8 градуса по Цельсию.
"Новые данные являются предварительными, — отметил Тодд Лерикос из Национальной службы погоды. — Они будут проверены перед тем, как войдут в окончательные отчеты".
К слову, для Долины Смерти характерна высокая температура атмосферного воздуха. Ей принадлежит мировой рекорд. Он был установлен 10 июля 1913 года. В тот день воздух прогрелся до 56,67 градуса по Цельсию.
Однако даже с такой богатой историей метеорологи уже назвали июль 2018 года исключительным.
Кстати
Долина Смерти расположена в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния. В ней находится самая низкая точка Северной Америки — 85,9 метра ниже уровня моря. Свое название долина получила в 1849 году во времена «золотой лихорадки».
Российская Газета: последние новости
Испания готовится к температурным рекордам В Южной Корее зафиксирована рекордная жара в 41 градус Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета62
У России таких ракет нет. И не будет256
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор67
Королеву красоты убили на глазах у туристов17
Украинские военные заявили о масштабном «котле»170
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение