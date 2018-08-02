Долина Смерти побила рекорд жары

Метеорологи из Национальной службы погоды в Лас-Вегасе ( США ) зафиксировали новый температурный рекорд в знаменитой Долине Смерти, июль в которой стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Как сообщает The Associated Press, средняя температура месяца составила 42,28 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2017 года, когда средняя температура составила 41,89 градуса. А до этого самым жарким считался июль 1917 года — в среднем 41,8 градуса по Цельсию.

"Новые данные являются предварительными, — отметил Тодд Лерикос из Национальной службы погоды. — Они будут проверены перед тем, как войдут в окончательные отчеты".

К слову, для Долины Смерти характерна высокая температура атмосферного воздуха. Ей принадлежит мировой рекорд. Он был установлен 10 июля 1913 года. В тот день воздух прогрелся до 56,67 градуса по Цельсию.

Однако даже с такой богатой историей метеорологи уже назвали июль 2018 года исключительным.

Кстати

Долина Смерти расположена в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния. В ней находится самая низкая точка Северной Америки — 85,9 метра ниже уровня моря. Свое название долина получила в 1849 году во времена «золотой лихорадки».