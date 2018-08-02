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Крупный град прогнозирует Центр «Антистихия» в Краснодарском крае и Оренбурге
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Крупный град прогнозирует Центр «Антистихия» в Краснодарском крае и Оренбурге 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В ряде регионов России в августе с высокой долей вероятности Центр «Антистихия» прогнозирует выпадение крупного града.
Как пишет RT, град может выпасть в Оренбургской и Самарской областях, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Спасатели предупреждают, что это выпадение града может повлечь за собой серьёзный ущерб для населения и некоторых отраслей экономики.
Напомним, из-за установившейся 30-градусной жары синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 2 августа. Синоптики отмечают, что такая погода простоит, как минимум, до конца недели. И в целом август 2018 года будет достаточно жарким, температура будет выше на 3-5 градусов выше климатической нормы.
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