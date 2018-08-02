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В Москве ночью зафиксировали превышение порога запаха сероводорода
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В Москве ночью зафиксировали превышение порога запаха сероводорода 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Превышение порога запаха сероводорода зафиксировано в Москве в ночь на четверг, при этом уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не был превышен, сообщили в «Мосэкомониторинге» в четверг.
"Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен. В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 08.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
"Концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека", — добавили в ведомстве.
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