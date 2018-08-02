Испания и Португалия приготовились к аномальной жаре под 50 градусов

Португалия и Испания готовятся к почти 50‐градусной жаре на выходных, сообщил «Интерфакс» . Местные власти бьют тревогу и предупреждают о необходимости повышенных мер предосторожности.

Ожидается, что в южных районах Португалии и прилегающих к португальским границам испанских территориях температура воздуха к выходным поднимется до +47 градусов. Воздушные массы, которые несут с собой аномально жаркую погоду, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки.

Метеорологи опасаются, что жара окажется не единственной проблемой жителей Пиренеев. Из-за песчаных бурь в Сахаре раскаленные массы воздуха несут с собой пыль и песок.