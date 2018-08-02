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Синоптики обещают красноярцам переменчивый август
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Синоптики обещают красноярцам переменчивый август 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В начале августа в Красноярском крае будет переменчивая и холодная погода. Ночные температуры в первых числах опустятся ниже 0 градусов в Енисейском районе, Красноярске, Канске и Ачинске.
Эта погодная аномалия совершенно нетипична для Красноярского края — первые отрицательные температуры обычно приходят в конце августа — начале сентября. Поэтому садоводов просят подготовиться и укрыть свои грядки, чтобы не остаться без урожая.
На следующей неделе в Красноярск вернется тепло до +25…+30 градусов. Солнечная погода продержится до 20-х чисел месяца. После этого ожидается резкое похолодание, а вместе с ним и сильный ветер.
«В отдельные дни третьей декады возможны ливни и грозы. Локальный ливень всегда чреват подтоплениями нескольких улиц. Этих улиц четырнадцать, и они известны», — рассказал замначальника ГУ МЧС по краю Валерий Терешков.
В целом погода в августе будет держаться в районе климатической нормы. Более того, синоптики говорят — ночи последнего летнего месяца будут теплее июльских.
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