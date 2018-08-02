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Холодная погода и обработка посевов свели к нулю урон от саранчи в Челябинской области
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Холодная погода и обработка посевов свели к нулю урон от саранчи в Челябинской области 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Холодная и ветреная весна задержали появление и развитие саранчовых на полях Челябинской области, вместе с обработкой земель погода свела ущерб от этих вредителей к нулю. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по региону Владимир Барбарош.
"В Челябинской области неблагоприятные для саранчовых погодные условия весны 2018 года, то есть недобор тепла, перепады температур, заморозки, сильные ветры, задержали… развитие саранчовых вредителей. Гибели посевов сельскохозяйственных культур от саранчовых не отмечалось совсем", — пояснил собеседник агентства.
По словам Барбароша, к снижению численности саранчовых также привели своевременная обработка земель и сокращение числа неиспользуемых участков. «В 2016 году в регионе против саранчовых было обработано 94,8 тыс. га, в 2017 — 7,4 тыс. га, по состоянию на 1 августа 2018 года обработки проведены на площади 2,8 тыс. га. Увеличения площади обработок в этом году не ожидается», — сказал он.
По официальным данным, в 2016 году из-за большого количества саранчи в Челябинской области вводился режим ЧС в Брединском районе. В 2015 году чрезвычайная ситуация была объявлена в 15 муниципалитетах области. Особенно пострадали Агаповский, Карталинский, Варненский, Брединский районы.
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