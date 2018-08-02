Ярославль накрыл азорский антициклон: как долго продержится аномальная жара

Многие ярославцы от жары спасаются в речке

Сегодня центр России накрыл азорский антициклон, а это значит что погода будет солнечной, сухой и жаркой. Температура воздуха сейчас на 7 °C выше климатической нормы начала августа.

— В Ярославле сегодня небольшая облачность, без осадков, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Температура воздуха днём будет +28…+30 °C, по области — +27…+32 °C. Ветер северный 2-5 м/с. Атмосферное давление немного понизится до 751 мм рт. ст. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что осадков в августе в Ярославле будет много

Аномальное тепло задержится на Русской равнине по меньшей мере до начала следующей недели. Пик жары придется на четверг-пятницу. В Ярославле в эти дни столбики термометров могут подниматься до +30…+32 °С.

Согласно русским народным приметам, если 2 августа сухо, то шесть недель будет сухо, а если в этот день идёт дождь, то идти ему ещё шесть недель.

А уже в выходные в Ярославле возможны кратковременные грозовые дожди, а температура понизится до +23…+25 °C, что, кстати, всё равно выше климатической нормы на 4-5 °C. Вся первая половина августа будет жаркой, хоть иногда и будут лить дожди.