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Ярославль накрыл азорский антициклон: как долго продержится аномальная жара
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Ярославль накрыл азорский антициклон: как долго продержится аномальная жара 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Многие ярославцы от жары спасаются в речке
Сегодня центр России накрыл азорский антициклон, а это значит что погода будет солнечной, сухой и жаркой. Температура воздуха сейчас на 7 °C выше климатической нормы начала августа.
— В Ярославле сегодня небольшая облачность, без осадков, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Температура воздуха днём будет +28…+30 °C, по области — +27…+32 °C. Ветер северный 2-5 м/с. Атмосферное давление немного понизится до 751 мм рт. ст. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.
Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что осадков в августе в Ярославле будет много
Аномальное тепло задержится на Русской равнине по меньшей мере до начала следующей недели. Пик жары придется на четверг-пятницу. В Ярославле в эти дни столбики термометров могут подниматься до +30…+32 °С.
Согласно русским народным приметам, если 2 августа сухо, то шесть недель будет сухо, а если в этот день идёт дождь, то идти ему ещё шесть недель.
А уже в выходные в Ярославле возможны кратковременные грозовые дожди, а температура понизится до +23…+25 °C, что, кстати, всё равно выше климатической нормы на 4-5 °C. Вся первая половина августа будет жаркой, хоть иногда и будут лить дожди.
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