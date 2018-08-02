Зачем улицы моют в дождь?

Во время дождя заметил коммунальщиков, которые мыли дороги. В чём смысл очистки улиц в ливень?

Этот вопрос многие автомобилисты задавали лично мэру, и он решил разом ответить всем, опубликовав пост в соцсетях.

«Как бы странно это ни выглядело, на самом деле мытьё дорог во время дождя технологически оправдано и эффективно. Дождь — это как замачивание во время стирки. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечным машинам остаётся лишь смыть её. Чтобы добиться такого же результата при мытье в сухую погоду, спецтехнике придётся сделать больше рейсов, потратить больше времени, воды и топлива», — объяснил глава города Сергей Ерёмин

Кстати, мэр запустил на своей странице в «Инстаграме» рубрику «Спрашивали? Отвечаем!». Он будет отвечать на вопросы красноярцев. В комментариях люди уже начали задавать свои вопросы: «Почему гарь от лесных пожаров пахнет хлором?», «Зачем менять гранитные бордюры на гранитные?», «Когда наконец-то обратите внимание на правобережную набережную?» и другие.