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Зачем улицы моют в дождь?
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Зачем улицы моют в дождь? 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Во время дождя заметил коммунальщиков, которые мыли дороги. В чём смысл очистки улиц в ливень?
Этот вопрос многие автомобилисты задавали лично мэру, и он решил разом ответить всем, опубликовав пост в соцсетях.
«Как бы странно это ни выглядело, на самом деле мытьё дорог во время дождя технологически оправдано и эффективно. Дождь — это как замачивание во время стирки. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечным машинам остаётся лишь смыть её. Чтобы добиться такого же результата при мытье в сухую погоду, спецтехнике придётся сделать больше рейсов, потратить больше времени, воды и топлива», — объяснил глава города Сергей Ерёмин.
Кстати, мэр запустил на своей странице в «Инстаграме» рубрику «Спрашивали? Отвечаем!». Он будет отвечать на вопросы красноярцев. В комментариях люди уже начали задавать свои вопросы: «Почему гарь от лесных пожаров пахнет хлором?», «Зачем менять гранитные бордюры на гранитные?», «Когда наконец-то обратите внимание на правобережную набережную?» и другие.
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