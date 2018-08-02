Грозовые ливни испортят приморцам планы на выходные

До конца рабочей недели в Приморье продержится жаркая и душная погода, но к выходным она значительно ухудшится. Туманная погода будет сопровождаться дождями, грозами, возможно даже градом.

«В Приморье пришла прохладная воздушная масса. Температурный фон на большей части края понизился на несколько градусов по сравнению с последними днями июля. Южные районы по прежнему жаркие: во Владивостоке максимальная температура равна 33 градусам, на побережье — до 35. Конец недели ожилается довльно тёплым, но в субботу с северо-востока Китая к нам сместится атмосферный фронт — ждём интенсивные дожди, местами сильные, а также очень сильные локальные ливни более 50 мм за 12 часов», — рассказала главный синоптик Примгидромета Елена Гриднева.

Синоптик отметила, что в ночь с субботы на воскресенье ожидается резкий подъем уровня воды, особенно на малых реках; а также дождевые паводки в некоторых местах.

«Отдыхющим на побережьях следует соблюдать осторожность — затяжных деждей не ожидается, штомовые ветра мы не прогнозируем, но людям в любом случае стоит закрепить свои палатки — грозы могут принести с собой резкие красковременные шквалистые ветра. Прямо сейчас оцените в каком месте вы находитесь, может ли подняться вода. Места, рядом с малыми реками, лучше покинуть», — отметила эксперт.