Ещё
Грозовые ливни испортят приморцам планы на выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грозовые ливни испортят приморцам планы на выходные 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
До конца рабочей недели в Приморье продержится жаркая и душная погода, но к выходным она значительно ухудшится. Туманная погода будет сопровождаться дождями, грозами, возможно даже градом.
«В Приморье пришла прохладная воздушная масса. Температурный фон на большей части края понизился на несколько градусов по сравнению с последними днями июля. Южные районы по прежнему жаркие: во Владивостоке максимальная температура равна 33 градусам, на побережье — до 35. Конец недели ожилается довльно тёплым, но в субботу с северо-востока Китая к нам сместится атмосферный фронт — ждём интенсивные дожди, местами сильные, а также очень сильные локальные ливни более 50 мм за 12 часов», — рассказала главный синоптик Примгидромета Елена Гриднева.
Синоптик отметила, что в ночь с субботы на воскресенье ожидается резкий подъем уровня воды, особенно на малых реках; а также дождевые паводки в некоторых местах.
«Отдыхющим на побережьях следует соблюдать осторожность — затяжных деждей не ожидается, штомовые ветра мы не прогнозируем, но людям в любом случае стоит закрепить свои палатки — грозы могут принести с собой резкие красковременные шквалистые ветра. Прямо сейчас оцените в каком месте вы находитесь, может ли подняться вода. Места, рядом с малыми реками, лучше покинуть», — отметила эксперт.
АиФ-Владивосток: последние новости
В Приморье, разыскиваемого мужчину, задержали на собственной свадьбе Андрей Тарасенко обсудил развитие завода «Прогресс» в Арсеньеве Жестокое убийство семьи с последствиями произошло в Приморском краеМужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета63
У России таких ракет нет. И не будет262
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор75
Королеву красоты убили на глазах у туристов17
Украинские военные заявили о масштабном «котле»174
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение