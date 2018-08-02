Последний рабочий день во Владивостоке будет жарким и душным 

В пятницу, 3 августа, осадки в Приморье маловероятны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
При этом произойдет изменения в температурном фоне относительно четверга. В пятницу на территорию края начнет поступать теплый южный ветер. В результате в континентальные районы края вновь вернется жара, а в прибрежных районах станет немного прохладней.
В краевой столице в пятницу осадков не ожидается. Температурный фон понизится на два градуса относительно четверга, воздух прогреется до +28 градусов. Ближайшей ночью во Владивостоке станет прохладнее, однако днем влажность начнет увеличиваться и в город вернется духота.