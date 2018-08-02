Последний рабочий день во Владивостоке будет жарким и душным

В пятницу, 3 августа, осадки в Приморье маловероятны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

При этом произойдет изменения в температурном фоне относительно четверга. В пятницу на территорию края начнет поступать теплый южный ветер. В результате в континентальные районы края вновь вернется жара, а в прибрежных районах станет немного прохладней.