Медведям в Приморском зоопарке в 30-градусную жару подают лед с ягодами

Сотрудники зоопарка «Садгород» под Владивостоком в условиях установившейся 30-градусной жары поливают хищников из шланга, а для медведей также готовят лед с ягодами. Об этом рассказала ТАСС директор зоопарка Алена Асновина.

Приморском крае в последние недели установилась рекордно жаркая погода. Дважды за это время синоптики фиксировали абсолютные максимумы температур для конкретных дней. Столбики термометра в краевом центре днем не опускаются ниже 29−30 градусов тепла. Во Владивостоке из-за жары в 1,5 раза возросло количество обращений в скорую помощь с гипертоническими кризами, инсультами, тепловыми ударами.

«В первую очередь мы обеспечиваем животным место, где укрыться от солнца, и обязательно постоянно подаем им воду в течение дня, а также поливаем со шланга медведей, тигров и льва. Медведям в такую жару приходится тяжелее всего, поэтому для них мы заранее замораживаем лед с ягодой и понемногу раздаем», — рассказала Асновина.

Она добавила, что ежедневно ветеринары проводят осмотр всех животных и контролируют их состояние. Жара не страшна только змеям, черепахам и крокодилам. В зоопарке «Чудесном» под Уссурийском также принимаются меры спасения обитателей от повышенных температур.

«В период жары мы участили подачу воды каждому животному. Раньше им разносили воду каждые 2 часа, теперь каждые 30 минут. Также каждые два часа обливаем животных, у которых нет бассейнов в вольере, прохладной водой. Вся пища подается в прохладном виде, и все животные, кроме хищников, получают прохладные фрукты», — рассказали агентству в пресс-службе «Чудесного».