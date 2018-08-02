Ещё
Медведям в Приморском зоопарке в 30-градусную жару подают лед с ягодами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведям в Приморском зоопарке в 30-градусную жару подают лед с ягодами 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Сотрудники зоопарка «Садгород» под Владивостоком в условиях установившейся 30-градусной жары поливают хищников из шланга, а для медведей также готовят лед с ягодами. Об этом рассказала ТАСС директор зоопарка Алена Асновина.
В Приморском крае в последние недели установилась рекордно жаркая погода. Дважды за это время синоптики фиксировали абсолютные максимумы температур для конкретных дней. Столбики термометра в краевом центре днем не опускаются ниже 29−30 градусов тепла. Во Владивостоке из-за жары в 1,5 раза возросло количество обращений в скорую помощь с гипертоническими кризами, инсультами, тепловыми ударами.
«В первую очередь мы обеспечиваем животным место, где укрыться от солнца, и обязательно постоянно подаем им воду в течение дня, а также поливаем со шланга медведей, тигров и льва. Медведям в такую жару приходится тяжелее всего, поэтому для них мы заранее замораживаем лед с ягодой и понемногу раздаем», — рассказала Асновина.
Она добавила, что ежедневно ветеринары проводят осмотр всех животных и контролируют их состояние. Жара не страшна только змеям, черепахам и крокодилам. В зоопарке «Чудесном» под Уссурийском также принимаются меры спасения обитателей от повышенных температур.
«В период жары мы участили подачу воды каждому животному. Раньше им разносили воду каждые 2 часа, теперь каждые 30 минут. Также каждые два часа обливаем животных, у которых нет бассейнов в вольере, прохладной водой. Вся пища подается в прохладном виде, и все животные, кроме хищников, получают прохладные фрукты», — рассказали агентству в пресс-службе «Чудесного».
Дальний Восток: последние новости
Во Владивостоке из-за жары почти в 1,5 раза увеличилось число обращений в скорую помощь Дальневосточная валюта «Русагро» рассматривает возможность реализации в Приморье проекта по производству молока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета63
У России таких ракет нет. И не будет262
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор75
Королеву красоты убили на глазах у туристов17
Украинские военные заявили о масштабном «котле»174
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение