Паводки возможны в августе в Иркутской области

В средине июля из-за сильных дождей в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах возникла угроза подтопления, поскольку уровень воды в реке Витим был близок к критической отметке. «Мы постоянно проводим мониторинг уровня воды в реках. В случае угрозы население будет эвакуировано», — отметили в пресс-службе.

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали неоднозначные прогнозы — ожидается, что осадков выпадет около месячной нормы, но это не значит, что опасаться паводков не стоит. «Если в какой-то из дней пойдет сильный дождь, то уровень воды в реках может резко подняться», — уточнили синоптики, однако заверили, что в ближайшее время ливней ждать не стоит.

Последние 2-3 года Иркутской области удается избежать серьезных подтоплений — сильных ливней у нас не было давно, а весной муниципалитеты проводят качественную работу по чернению и распилке льда, что позволяет избежать паводков при таянии льда. Однако спасатели все же подготовили ряд рекомендаций, как действовать при паводках. Например, перед эвакуацией нужно выключить в доке воду, газ и электричество, ценные вещи перенести на верхние этажи или чердаки, закрыть окна и двери, а если необходимо, то забить их досками и фанерой. С собой нужно брать документы в герметичной упаковке, ценные вещи, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов и питания.

При внезапном затоплении нужно взобраться на возвышенность и ждать эвакуации. Чтобы подать сигнал спасателям, нужно днем развесить на крыше дома или другом высоком месте полотнище, а ночью — подавать световые сигналы. Более подробную информацию о правилах поведения во время потопа можно посмотреть на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.