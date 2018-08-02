Красивые грозовые облака восхитили ростовчан

Накануне вечером, в среду, 1 августа, над Ростовом-на-Дону раскатывался гром, в небе также были видны молнии. Тем не менее, ливень над южной столицей так и не прошел, только в некоторых районах прошел небольшой дождь.

В тоже время в популярном городском паблике в социальных сетях очевидцы выложили видеозапись искровых зарядов. В комментариях к ролику ростовчане отметили, что зрелище хотя и получилось довольно пугающим, но в то же время оно невероятно захватывающе и красочно.

Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области действует до пятницы, 3 августа, включительно.

https://youtu.be/-i3Pdn1qCiU