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Красивые грозовые облака восхитили ростовчан
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Красивые грозовые облака восхитили ростовчан 

Деловое сообщество 3 часа назад
Накануне вечером, в среду, 1 августа, над Ростовом-на-Дону раскатывался гром, в небе также были видны молнии. Тем не менее, ливень над южной столицей так и не прошел, только в некоторых районах прошел небольшой дождь.
В тоже время в популярном городском паблике в социальных сетях очевидцы выложили видеозапись искровых зарядов. В комментариях к ролику ростовчане отметили, что зрелище хотя и получилось довольно пугающим, но в то же время оно невероятно захватывающе и красочно.
Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области действует до пятницы, 3 августа, включительно.
https://youtu.be/-i3Pdn1qCiU
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