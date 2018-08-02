Загрязнение воздуха в Киеве побило все нормы

В ГСЧС главной причиной загрязнения назвали жару.

По данным службы, до 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха).

«По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 — 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской, заявили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в рейтинге экологически опасных городов Киев занял 230 место.