Ещё
Загрязнение воздуха в Киеве побило все нормы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загрязнение воздуха в Киеве побило все нормы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В ГСЧС главной причиной загрязнения назвали жару.
По данным службы, до 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха).
«По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 — 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской, заявили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в рейтинге экологически опасных городов Киев занял 230 место.
Украина.ру: последние новости
В Киеве свалили потоп на компьютерный сбой Пришли дожди тушить пожары: Украине пророчат потоп В Африке погибли российские журналисты - СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах53
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками34
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью786
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона27
«У погибших россиян был шанс на спасение»59
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение