Как спастись в жару и помочь при солнечном ударе?

В регионе стоит аномальная жара. В отдельные дни температура достигает 32 градусов. Как пережить это испытание?

«Хуже всего жару переносят сердечники. С 12. 00 до 16. 00 им лучше не выходить на улицу. Если пришлось, обязательно наденьте кепку или панаму. И остальным надо поберечься. Одежда должна быть свободной, светлой, из хлопка или льна, — советует заведующая терапевтическим отделением поликлиники горбольницы № 3 Калининграда Раиса Панченко. — Лежать на пляже весь день — значит, подвергать себя риску заболеть раком кожи. Особенно, если на теле много родинок. Безопасное для загара время: с 8 до 11 и с 17. 00 до 20. 00».

При первых признаках солнечного удара (головная боль, дрожь и сердцебиение) нужно сразу же уйти в тень. Намочить полотенце водой (ни в коем случае — не ледяной) и положить на голову пострадавшему. Поливать пострадавшего морской водой до приезда «скорой». В жару часто обостряется ОРВИ. Организм перегревается, а люди пьют воду из холодильника. Жидкость должна быть комнатной температуры.