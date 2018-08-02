Из-за жары рабочий день сократят на час 

Роспотребнадзор предложил сокращать рабочий день на один час в том случае, если температура воздуха в помещении поднялась выше 28 с половиной градусов.
Как пояснили в ведомстве, установившаяся на большей части территории России жара приводит к ухудшению условий труда работающих не только на открытом воздухе, но и в помещениях без кондиционеров.
В свою очередь синоптики и сотрудники МЧС напомнили о необходимости пить как можно больше воды, а также носить головные уборы и одежду светлых тонов.
Как пишет RT, в четверг, 2 августа, из-за жары в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень опасности.