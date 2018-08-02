В МЧС спрогнозировали крупный град в ряде регионов

В течение ближайшего месяца в ряде регионов страны прогнозируется вероятность выпадения крупного града. Об этом RT сообщили в МЧС России со ссылкой на данные Центра «Антистихия».
Отмечается, что град может выпасть в Оренбургской и Самарской областях, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
По информации ведомства, крупный град — одно из метеорологических явлений, которые могут нанести ущерб населению и отраслям экономики.
Ранее в МЧС предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Кировской области до 3 августа.