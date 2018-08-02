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В МЧС спрогнозировали крупный град в ряде регионов
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В МЧС рассказали о вероятности крупного града в ряде регионов России в ближайший месяц 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В течение ближайшего месяца в ряде регионов страны прогнозируется вероятность выпадения крупного града. Об этом RT сообщили в МЧС России со ссылкой на данные Центра «Антистихия».
Отмечается, что град может выпасть в Оренбургской и Самарской областях, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
По информации ведомства, крупный град — одно из метеорологических явлений, которые могут нанести ущерб населению и отраслям экономики.
Ранее в МЧС предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Кировской области до 3 августа.
RT на русском: последние новости
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