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Столичная метеорологическая система станет образцом для других городов
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Столичная метеорологическая система станет образцом для других городов 

Вечерняя Москва 31 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Вокруг Москвы будет построена система мониторинга погоды, состоящая из трех «штормовых» колец.
К 2020 году в Москве будет разработана новая система мониторинга и прогноза метеорологических явлений. Она позволит предсказывать ухудшение погоды за 3-4 часа. Такая система может стать примером для других городов.
— Если все пойдет так, как хотелось бы, то московский проект — это прототип того, что должно быть потом реализовано в других регионах, в других мегаполисах и не только в мегаполисах, — рассказал Дмитрий Киктев, исполняющий обязанности директора Рогидрометцентра.
Вокруг столицы будет построена система мониторинга погоды, состоящая из трех «штормовых» колец. Они расположены на разном расстоянии от города. Опасные метеорологические явления можно будет спрогнозировать на дальнем (100-400 километров), среднем (50-100 километров) и ближнем (40 километров) расстоянии от столицы.
Кроме того, вышки сотовой связи вдоль кольцевых магистралей области, МКАД и ТТК оборудуют датчиками погоды, в городе разместят четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, передает РИА Новости.
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