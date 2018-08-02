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Башкирии наступают прохладные ночи и жаркие дни: что еще ждать от погоды?
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Башкирии наступают прохладные ночи и жаркие дни: что еще ждать от погоды? 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
В целом, погода мало изменится. Утро будет таким же бодрящим и свежим (все-таки чувствуется, что это последний месяц лета), однако днем вас уже может немного сморить от жары, как в июле.
Уже чувствуется дыхание осени по утрам
— Сегодня в некоторых районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, днем — порывистый. Температура днем +22… +27°С.
В пятницу и субботу синоптики также обещают небольшие кратковременные дожди, немного сильнее они пройдут днем по северо-востоку Башкирии. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +11… +16°С. Днем +23… +28°С. Буквально на пару градусов похолодает в субботу днем +21… +26°С, а на северо-востоке Башкирии она снизится до +17 °С.
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