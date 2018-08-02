Башкирии наступают прохладные ночи и жаркие дни: что еще ждать от погоды?

В целом, погода мало изменится. Утро будет таким же бодрящим и свежим (все-таки чувствуется, что это последний месяц лета), однако днем вас уже может немного сморить от жары, как в июле.

Уже чувствуется дыхание осени по утрам

— Сегодня в некоторых районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, днем — порывистый. Температура днем +22… +27°С.