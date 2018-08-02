Сезон дождей — время лесопосадок в уезде Июань

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 1 августа / Синьхуа / — С наступлением сезона дождей жители уезда Исянь провинции Шаньдун /Восточный Китай/, пользуясь обилием осадков и подходящей влажностью почвы, организуют специальные бригады для работ по высадке деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжао Дуншань

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — С наступлением сезона дождей жители уезда Исянь провинции Шаньдун /Восточный Китай/, пользуясь обилием осадков и подходящей влажностью почвы, организуют специальные бригады для работ по высадке деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжао Дуншань

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — С наступлением сезона дождей жители уезда Исянь провинции Шаньдун /Восточный Китай/, пользуясь обилием осадков и подходящей влажностью почвы, организуют специальные бригады для работ по высадке деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжао Дуншань

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — С наступлением сезона дождей жители уезда Исянь провинции Шаньдун /Восточный Китай/, пользуясь обилием осадков и подходящей влажностью почвы, организуют специальные бригады для работ по высадке деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжао Дуншань