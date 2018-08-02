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Редкие серебристые облака можно увидеть в средних широтах весь август
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Редкие серебристые облака можно увидеть в средних широтах весь август 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В течение всего августа в средних широтах России можно будет наблюдать такое редкое природное явление, как серебристые облака.
— С 1 августа и весь месяц — высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт, — цитирует сообщение московского планетария РИА Новости.
Как поясняется на сайте планетария, серебристые облака серебристые облака образуются в самых верхних слоях атмосферы, на высоте 80-90 километров и в Северном полушарии бывают видны в северной части неба только летом, когда Солнце ночью не слишком глубоко опускается за горизонт, чаще в июне и июле.
Образуются они только при сочетании трех факторов: большого количества водяного пара, наличия мельчайших пылинок, на которые конденсируется пар и очень низкая, до минус 100 градусов Цельсия, температура. В результате частички пара превращаются в кристаллики льда, а солнечный свет заставляет их светиться серебристым светом. Днем такие облака не видны — слишком они тонкие и прозрачные.
У ученых до сих пор нет единого объяснения происхождения ночных светящихся облаков. До 1885 года никто это явление не наблюдал, поэтому их появление вызвало массу домыслов. Одной из причин считали извержение вулкана в Индонезии в 1882 году, выбросившее в атмосферу огромное количество пыли и пара, другие считают, что виноваты метеориты, третьи — загрязнение окружающей среды.
Ранее Пятый канал публиковал снимки серебристых облаков, сделанных в июне 2018 года в пригородах Санкт-Петербурга.
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