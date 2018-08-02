Лето — всё? Выходные в Екатеринбурге будут пасмурными и прохладными

Пасмурная погода, пришедшая в Екатеринбург накануне вечером, задержится на весь сегодняшний день. Может, и к лучшему — у десантников, отмечающих 2 августа День ВДВ, будет меньше поводов освежиться в фонтане. Нам обещают сегодня дождь, грозы, и температуру воздуха на уровне +20 °С.

Пятница, впрочем, вновь будет вполне летней — грозы будут приходить и уходить, небо проясняться, и воздух прогреется до +25 °С.

Но в субботу, увы, вновь станет прохладнее, особенно ночью — столбик термометра опустится до минимальных +8 °С. А днём будет не более +18 °С. В воскресенье станет на пару градусов теплее, но вновь дожди. Зато в такую погоду марафонцы «Европы-Азии» (напомним, главный городской забег состоится 5 августа) меньше будут потеть и вряд ли перегреются столь же сильно, как это было два года назад. Опытные бегуны знают, что при такой температуре преодолевать дистанцию легче, а небольшой дождь не особенно мешает, если на голове есть кепка.