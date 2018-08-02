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Россияне смогут увидеть редкие серебристые облака
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Россияне смогут увидеть редкие серебристые облака 

Газета.Ru 3 часа назад
Редкое астрономическое явление — серебристые облака можно будет увидеть в средних широтах, передает РИА "Новости".
Пока нет единого мнения о происхождении этих облаков. Тот факт, что это явление не наблюдалось до 1885 года, многих учёных привел к мысли, что их появление связано с мощным катастрофическим процессом — извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года, когда в атмосферу было выброшено около 35 миллионов тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара.
"С 1 августа и весь месяц — высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт", — говорится в сообщении.
Серебристые облака видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах, как правило невысоко над горизонтом, на высоте 3-10 градусов в северной части неба. Они образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах в 80-90 километров, и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт (поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии — в южной).
Для их образования необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до -100 градусов) температура и наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет.
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