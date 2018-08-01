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Названа дата удара мощного ливня по Владивостоку
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Названа дата удара мощного ливня по Владивостоку 

Primpress 20 минут назад
Фото: Primpress
В предстоящие выходные во Владивостоке ожидается сильный ливневый дождь с большим количество осадков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные портала «Расписание погоды».
Как отмечается в прогнозе, осадки начнутся во второй половине дня субботы. Из небольшого дождя к вечеру они перейдут в сильный ливневый дождь. Пик осадков придется на утро воскресенья.
Всего, по данным прогноза, за небольшой промежуток с 16:00 субботы до 10:00 воскресенья во Владивостоке может 42 мм воды.
При этом немного понизится температура воздуха. Если в субботу днем столбики термометров максимально будут показывать плюс 28 градусов, то в воскресенье — уже 26.
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