Названа дата удара мощного ливня по Владивостоку

В предстоящие выходные во Владивостоке ожидается сильный ливневый дождь с большим количество осадков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные портала «Расписание погоды».

Как отмечается в прогнозе, осадки начнутся во второй половине дня субботы. Из небольшого дождя к вечеру они перейдут в сильный ливневый дождь. Пик осадков придется на утро воскресенья.

Всего, по данным прогноза, за небольшой промежуток с 16:00 субботы до 10:00 воскресенья во Владивостоке может 42 мм воды.

При этом немного понизится температура воздуха. Если в субботу днем столбики термометров максимально будут показывать плюс 28 градусов, то в воскресенье — уже 26.