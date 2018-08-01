Во время жары коммунальщики работают в особом режиме

Знойная жара возвращается в столицу — днем 2 августа столбик термометра перевалит за отметку в 30 градусов тепла. Гидрометцентр России уже повысил уровень погодной опасности до предпоследнего — «оранжевого». Такая погода вносит коррективы как в привычный график работы коммунальщиков, так и в самочувствие москвичей.

В этом году жара в город приходит уже не в первый раз — от нее горожане и туристы изнывали в середине июля, когда завершался чемпионат мира по футболу. К таким погодным аномалиям коммунальные службы готовы. Когда температура воздуха днем поднимается до 25 градусов тепла и выше, специалисты проводят аэрацию или, другими словами, орошение для охлаждения воздуха. То есть струи воды поливомоечной техники направляются вверх, тем самым охлаждая воздух, который нагревается от асфальта. Кроме того, снижается температура и самого дорожного полотна, которое под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке сильнее подвержено пластической деформации.

Управы районов столицы в жару работают в едином режиме по указаниям городского штаба ЖКХ.

— Увеличивается частота полива улиц, — рассказал глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев. — Если ситуация приближается к чрезвычайной и превышает все возможные климатические нормы, нам поступают указания о подготовке пунктов временного размещения населения. Их организовывают в школах, торговых центрах и других помещениях, где есть кондиционирование. Мы оповещаем население о том, что люди, которые тяжело переносят такую погоду, могут спрятаться от жары там. В стороне не остается и метрополитен. На станциях «Марксистская», «Третьяковская», «Площадь Ильича», «Охотный Ряд», «Цветной бульвар», «Чистые пруды», «Спортивная», а также в вагонах поездов делаются замеры температуры.

Если она превышает норматив в 28 градусов тепла в течение четырех часов, то пассажирам раздают бутилированную воду.

На время жары москвичам рекомендуется реже выходить из помещений, открывать окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем дома, и закрывать их днем. При этом в квартире столбик термометра не должен опускаться ниже 23 градусов, так как при выходе на улицу может возникнуть большой температурный контраст, который приведет к болезни. Также рекомендуется носить одежду из легких натуральных тканей, пить много воды — не менее 1,5 литра, отказаться от кофе, жирной пищи, алкоголя и газированных напитков.

А еще можно проводить время у воды. Например, гуляя около прудов, фонтанов — на Театральной и Манежной площадях, в парках «Царицыно», Горького, «Музеоне» и других.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Ковалевич , врач общей практики городской поликлиники № 219:

— Людям пожилого возраста, страдающим сердечно-сосудистыми, легочными или эндокринологическими заболеваниями, нужно проконсультироваться у своего участкового врача или врача, работающего с пациентами, имеющими хронические заболевания. В жаркие дни он может скорректировать дозу и схему приема препаратов. Особое внимание уделяйте детям, так как их система терморегуляции несовершенна и пока формируется. Обращайте внимание на поведение и активность ребенка, чаще давайте пить, одевайте в легкую одежду из натуральных тканей. В самое жаркое время дня не допускайте слишком активных игр.