Германия изнывает от жары 

Жители Германии изнывают от зноя — уже который день столбик термометра показывает больше 30 градусов. Особенно трудно дорожным рабочим — на их горячем производстве температура и вовсе под 50, передает телеканал «МИР 24».
Впрочем, жалованье дорожники получают исправно, а вот немецкие фермеры терпят убытки. Уже потеряна треть среднегодового урожая — в деньгах это 1 миллиард евро. Жарко и в Москве. Сегодня был объявлен оранжевый уровень опасности. Столбики термометров поднялись до 30 градусов и останутся на этой отметке еще несколько дней.
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