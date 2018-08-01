Жары как не бывало: Циклон несет в Казахстан грозы и град

В традиционно жарком Казахстане серьезно похолодало: в страну пришел циклон с Карского моря, передает телеканал «МИР 24».

В течение нескольких дней в республике будут бушевать шквалистый ветер, град, грозы с ливнями. Метеорологи обещают, что непогода разразится над всей территорией страны.

«Циклон, сместившийся на территорию республики с Карского моря, будет оказывать влияние на погоду в большинстве областей нашей республики. В связи с чем в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер и выпадение града», — рассказала Айнур Кайынбаева, инженер-синоптик Республиканского государственного предприятия «Казгидромет».

В столице температура воздуха уже опустилась ниже климатической нормы. Вместо привычных плюс 34 в Астане днем термометры показывают меньше 20 градусов и не больше 10 ночью.

Правда, холодный и влажный воздух задержится в Казахстане не долго. К выходным, прогнозируют синоптики, температура повысится, а к середине следующей недели ливни закончатся.

Добавим, что похолодание и дожди в центральный регион России придут в понедельник. А пока — плюс 28 в тени. Кстати, в Москве июль стал самым жарким за 139 лет.

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