Природные пожары угрожают всей Европе

Пожароопасная ситуация сейчас сложилась по всей Европе. В Испании Португалии в ближайшие дни синоптики обещают 50-градусную жару, передает телеканал «МИР 24». Причина — горячий воздух, идущий из Сахары. Именно он позволит побить прежний температурный рекорд в Европе, зафиксированный в греческих Афинах 40 лет назад. Тем временем в Мадриде уже сегодня почти 40 по Цельсию. Терпеть аномальную жару испанцам придется еще неделю.

«Это больше, чем ужасно, это просто очень плохо. Я буквально измучена этой жарой. На пару дней уезжала за прохладой в горы, там приходилось в зимней пижаме спать. Когда вернулась, тут стало только хуже, но уже ничего не поделаешь», — поделилась жительница Мадрида Маргарита.

Изнывают от зноя и жители Германии — уже который день столбик термометра показывает больше 30 градусов. Особенно трудно дорожным рабочим — на их горячем производстве температура и вовсе под 50. Впрочем, жалованье они получают исправно, а вот немецкие фермеры терпят убытки. Уже потеряна треть среднегодового урожая — в деньгах это один миллиард евро.

Жарко и в Москве . Сегодня был объявлен оранжевый уровень опасности. Столбики термометров поднялись до 30 градусов и останутся на этой отметке еще несколько дней.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ