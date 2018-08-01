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Природные пожары угрожают всей Европе
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Природные пожары угрожают всей Европе 

Мир24 1 час назад
Пожароопасная ситуация сейчас сложилась по всей Европе. В Испании и Португалии в ближайшие дни синоптики обещают 50-градусную жару, передает телеканал «МИР 24». Причина — горячий воздух, идущий из Сахары. Именно он позволит побить прежний температурный рекорд в Европе, зафиксированный в греческих Афинах 40 лет назад. Тем временем в Мадриде уже сегодня почти 40 по Цельсию. Терпеть аномальную жару испанцам придется еще неделю.
«Это больше, чем ужасно, это просто очень плохо. Я буквально измучена этой жарой. На пару дней уезжала за прохладой в горы, там приходилось в зимней пижаме спать. Когда вернулась, тут стало только хуже, но уже ничего не поделаешь», — поделилась жительница Мадрида Маргарита.
Изнывают от зноя и жители Германии — уже который день столбик термометра показывает больше 30 градусов. Особенно трудно дорожным рабочим — на их горячем производстве температура и вовсе под 50. Впрочем, жалованье они получают исправно, а вот немецкие фермеры терпят убытки. Уже потеряна треть среднегодового урожая — в деньгах это один миллиард евро.
Жарко и в Москве. Сегодня был объявлен оранжевый уровень опасности. Столбики термометров поднялись до 30 градусов и останутся на этой отметке еще несколько дней.
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