Средняя температура воздуха на Земле через 60 лет повысится на 7 градусов

Согласно климатическим моделям, через 60 лет средняя температура воздуха на Земле повысится на 3-7 градусов, вероятность смерти от жары в результате только возрастет, сообщил заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов

Ранее австралийские ученые выяснили, что смертность от жары вырастет в пять раз к 2080 году. Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Ситуация будет усугубляться пожарами и засухой.

«Масштабы смертности от жары — достаточно большие. Мы как климатологи знаем, что с повышением температуры вероятность таких событий будет все больше с каждым градусом. Смертность будет увеличиваться вместе со средней температурой. Через 60 лет, согласно климатическим моделям, температура повысится на 3-7 градусов. Если в 2010 году аномальная жара была 40 градусов, то будет далеко за 40», — сказал Семенов в эфире Радио « Комсомольская правда ».

Поводом для исследования стал тот факт, что десятки тысяч людей по всему миру страдают от проблем со здоровьем, вызванных потеплением климата и связанными с этим процессом аномально высокими температурами.