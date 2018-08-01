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Средняя температура воздуха на Земле через 60 лет повысится на 7 градусов
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Средняя температура воздуха на Земле через 60 лет повысится на 7 градусов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Согласно климатическим моделям, через 60 лет средняя температура воздуха на Земле повысится на 3-7 градусов, вероятность смерти от жары в результате только возрастет, сообщил заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.
Ранее австралийские ученые выяснили, что смертность от жары вырастет в пять раз к 2080 году. Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Ситуация будет усугубляться пожарами и засухой.
«Масштабы смертности от жары — достаточно большие. Мы как климатологи знаем, что с повышением температуры вероятность таких событий будет все больше с каждым градусом. Смертность будет увеличиваться вместе со средней температурой. Через 60 лет, согласно климатическим моделям, температура повысится на 3-7 градусов. Если в 2010 году аномальная жара была 40 градусов, то будет далеко за 40», — сказал Семенов в эфире Радио «Комсомольская правда».
Поводом для исследования стал тот факт, что десятки тысяч людей по всему миру страдают от проблем со здоровьем, вызванных потеплением климата и связанными с этим процессом аномально высокими температурами.
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