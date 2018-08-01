Погода шепчет. Жара корректирует торговлю

Тропическая жара снова идет в Москву — сегодня термометры покажут +30. Такая погода диктует свои условия бизнесу, вынуждая его искать новые способы привлечения клиента.

С наступлением лета столбики термометров редко опускались ниже 20 градусов. Многие говорили об аномальном зное, пришедшем в Московский регион. В последние дни июля показатели были не просто выше среднестатистических, а били предыдущие температурные рекорды. Новый прогноз: 2, 3, 4 августа воздух прогреется до 29–30 градусов.

Бизнес на такие изменения реагирует неоднозначно.

— Чем выше температура, тем ниже спрос на кондитерские изделия, — говорит предприниматель Байбулат Батурин. — Летом приходится меньше делать заказы на привоз продукции, поскольку при 25 градусах тепла сладкие мучные изделия никто не покупает. Падает и выручка.

Тем не менее от жарких погодных условий в некоторой степени выигрывают заведения общественного питания.

— В 2012 году в Москве была жара 38 градусов. Горели болота, в городе нельзя было находиться. К нашему удивлению, именно тогда у нас была самая высокая выручка. Нынешняя ситуация в целом повторяется. С повышением температуры выручка не упала. Я это связываю с тем, что в ресторанах, кафе атмосфера комфортнее. У людей меньше желания ходить по улице в жару, — сказал генеральный директор сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров

На компании сферы услуг высокая температура также влияет. Жаркая погода в некоторых случаях изменила потребительские предпочтения.

— В зависимости от времени года популярен тот или иной вид пиццы. К примеру, в жаркую погоду сырные пиццы более востребованы. Летом мы запускаем акции на вынос. Это связано с тем, что люди больше гуляют и проводят время на улице. Они могут заехать в любой момент за пиццей и получить ее со скидкой. Это отлично работает, — отметила директор по маркетингу компании Domino’s Pizza Елена Иванова

— Обычно заметна взаимосвязь погоды с осадками. Так, когда в течение дня в городе ливень, рост заказов может достигать 10–15 процентов. 12–17 июля в Москве была теплая солнечная погода, а температура поднималась до 29 градусов. Часть клиентов, вероятно, предпочла прогуляться до ближайших кафе, другая — наоборот, остаться в прохладном помещении и заказать еду через Delivery Club. Колебания количества заказов в эти дни незначительно. Мы периодически используем тематическую рекламу с привязкой к контексту событий, но в последнюю неделю она не имела отношения к погоде, — сообщили в пресс-службе Delivery Club.

Погодные условия затрагивают и другие сферы бизнеса. Например, в летний период соискатели на открытые вакансии всегда проявляют меньшую активность, чем зимой, весной или осенью. В основном это связано с тем, что люди предпочитают летом больше отдыхать.

— В жару на собеседование в среднем не приходит каждый третий. Хотя в плохую погоду — ливень или ураган — каждый второй, — рассказала генеральный директор компании Office Line, кадровый холдинг АНКОР, Юлия Анисимова. — Есть несколько причин, по которым кандидаты летом менее активны. Вопервых, погодные условия влияют на здоровье. Например, духота в транспорте. Вовторых, в жару почти невозможно соответствовать дресс-коду. Сложно подобрать комфортную одежду и при этом выглядеть профессионально.

По ее словам, погода более сильное влияние оказывает на начинающих сотрудников, нежели на кандидатов, претендующих на должности топменеджеров. Для последних она практически никогда не становится определяющим фактором.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В жаркую погоду многое зависит от расположения ресторана. В одних посещаемость может резко и сильно упасть, в других — наоборот, поток посетителей увеличивается. В тех ресторанах, где есть летние площадки, выручка поднимается. Заведения, которые расположены рядом с водой, пользуются еще большей популярностью.

Продолжительная (с конца июня по первую декаду августа) жара 2010 года в столице стала одной из причин массовых пожаров, сопровождавшихся небывалым смогом. Привела к экономическому и экологическому ущербу.