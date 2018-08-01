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Прогноз погоды с Фантой Диоп на 2.08.18
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Прогноз погоды с Фантой Диоп на 2.08.18 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Днём столбики термометров поднимутся до +26. 2 августа — Ильин день. С этого момента ночи становились холодными, дни — не такими жаркими, а сезон речных купаний завершался. Но время идёт, и, как мы уже не раз убеждались, климат меняет свой характер. Так что этим летом ещё поплаваем. В четверг, 2 августа, как будто в знак солидарности с таким праздником, будет действительно не слишком жарко. Днём +26 градусов и облачно с прояснениями. Ветер с северо-востока до 8 м/с. Без осадков. Ночью + 19 градусов. По области облачно с прояснениями, днём +26-27, ночью +18-19. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
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Прогноз погоды с Ильёй Савчуком на 31.07.18 МЧС на два дня объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары «Не едем, а плывём». Воронежцы поделились фото и видео обрушившейся на город грозы
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