Прогноз погоды с Фантой Диоп на 2.08.18

Днём столбики термометров поднимутся до +26. 2 августа — Ильин день. С этого момента ночи становились холодными, дни — не такими жаркими, а сезон речных купаний завершался. Но время идёт, и, как мы уже не раз убеждались, климат меняет свой характер. Так что этим летом ещё поплаваем. В четверг, 2 августа, как будто в знак солидарности с таким праздником, будет действительно не слишком жарко. Днём +26 градусов и облачно с прояснениями. Ветер с северо-востока до 8 м/с. Без осадков. Ночью + 19 градусов. По области облачно с прояснениями, днём +26-27, ночью +18-19. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.