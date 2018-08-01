Вода лилась из розеток: под Багратионовском дом затопило из-за сильного дождя 

В посёлке Северном под Багратионовском из-за ливня затопило пятиэтажный дом. Об этом «Клопс» сообщили пострадавшие жильцы.
По их словам, потоп в многоквартирном доме №15 начался около шести утра, вместе с сильным дождём. Вода лилась из розеток, в квартирах на первом этаже образовались лужи по щиколотку.
Ранее жильцы дома на подтопления не жаловались. Утром на месте побывали представители УК «Нивенское», обслуживающие жильё. Они провели осмотр и пообещали разобраться в ситуации.
На набережной Трибуца в Калининграде после ливня провалился газон. Из-за сильного дождя, который прошёл рано утром в среду, 1 августа, также затопило улицу Генерала Павлова. Читатель «Клопс» отправил фото и видео последствий непогоды.