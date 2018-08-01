Найдена причина аномальной погоды в США

Ученые Дартмутского колледжа ( США ) выяснили причину частых экстремальных осадков в США, которые наблюдаются с 1996 года. Оказалось, что сильные ливни и снегопады возникают из-за увеличения средней температуры Атлантического океана, что способствует возникновению сильных тропических штормов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Во второй половине 1990-х годов в США было зарегистрировано почти четырехкратное усиление дождей, связанных с атлантическими циклонами, по сравнению с 1979-1995 годами.

Ученые проанализировали данные об осадках с 1979-го по 2016 год на северо-востоке США, где располагаются штаты Мэн , Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут и другие, и объединили показатели по ливням и снегопадам с метеокартами.

Исследователи обнаружили, что ураганы являются одним из основных факторов, влияющих на учащение интенсивных осадков на северо-востоке США. Рост температуры и количества водяного пара из-за глобального потепления подпитывают циклоны, способствуя более сильным ливням над континентом в феврале, марте, июне, июле, сентябре и октябре. Вклад этого механизма оценивается на уровне 48 процентов. 25 процентов ливней были вызваны мощными грозами, формирующимися вдоль холодных фронтов. Другая часть экстремальных осадков (15 процентов) обусловлена внетропическими циклонами.